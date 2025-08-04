Protokol uyarınca Düzova İlkokulu’na derslikler, çok amaçlı salon ve idare odaları ile Değirmenlik Lisesi’ne dört derslik yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi arasında, Cihangir Düzova İlkokulu’na derslikler, çok amaçlı salon ve idare odaları ile Değirmenlik Lisesi’ne dört derslik yapılmasına ilişkin iki ayrı iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan imza töreninde protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Değirmenlik - Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler imza koydu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitime yapılan her yatırımın ülkenin geleceğine yapılan katkı olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, “Çocuklarımızın daha çağdaş, daha donanımlı ortamlarda eğitim alabilmesi için hem hayırsever iş insanları hem de belediyelerimizle iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Güçlü eğitim, güçlü toplum demektir. Bu doğrultuda imzalanan protokollerle çocuklarımıza daha nitelikli eğitim ortamları sunmak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Değirmenlik - Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in göreve geldiği günden beri eğitimdeki sorunları kendi sorunu gibi gördüğünü belirten Çavuşoğlu, “Özverili davranışlarından ve halka karşı sorumluluğundan dolayı Ali Karavezirler’e teşekkür ederiz” dedi.

-Karavezirler

Değirmenlik - Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise görev süresi boyunca okullara verdiği desteğin devam edeceğini vurgulayarak, Bakanlıkla iş birliği içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Cihangir Düzova İlkokulu’na yapılması planlanan dört derslik, çok amaçlı salon ile müdür, müdür muavini ve sekreterlik odalarının ihale sürecinin tamamlanma aşamasında olduğunu ifade eden Karavezirler, ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında Değirmenlik Lisesi’ne dört derslik ve bir merdiven ayağı kazandırılacağını kaydetti.

Karavezirler, Milli Eğitim Bakanlığı ile kaynakları ve işgücünü birleştirerek toplum için birlikte çalıştıklarını da söyledi.