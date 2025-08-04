Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, çarşamba günü Lefkoşa'da ekonomistlerle bir araya geliyor.

Partiden verilen bilgiye göre Erhürman, ekonomistlerle buluşmasında, cumhurbaşkanlığı makamının iç politika ve dış ilişkiler bağlamında ekonomi üzerindeki etkisine ve rolüne ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak ve bu alanda uzman ekonomistlerle görüş alışverişinde bulunacak.

“Cumhurbaşkanlığının İçeride ve Dışarıda Ekonomideki Rolü” konulu toplantı, saat 17.00’da Eziç Lefkoşa’da yer alacak.