"Okulların yapısal sıkıntılarını gidermek amacıyla yürütülen çalışmalar, Gazimağusa TMK'de de devam ediyor"

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün medyaya yansıyan Gazimağusa Türk Maarif Koleji'ndeki duvar çatlağının onarımının yapıldığını kaydetti.

Okulların yapısal sıkıntılarını gidermek, öğrenci ve öğretmenlere daha güvenli ortamlar yaratmak amacıyla yürütülen çalışmaların, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde de devam ettiğini ifade eden Bakanlık konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın yazılı açıklaması şöyle:

“Bugün bazı sosyal medya organlarında Gazimağusa Türk Maarif Koleji ile ilgili yer alan haberlere ilişkin açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Okullarımızın yapısal sıkıntılarının giderilerek, öğrenci ve öğretmenlerimize daha güvenli ortamlar yaratmak amacıyla Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde de devam etmektedir.

Bu kapsamda, Okul İdaresi tarafından tespit edilen eksiklikler Bakanlığımıza iletilmekte ve mühendislerimiz tarafından incelemeler yapılarak, gerekli onarımlar mesai mefhumu gözetmeksizin gerçekleştirilmektedir.

Bugün bazı medya organlarına yansıyan görüntüler de bugün ilgili okulumuzun Okul İdaresi tarafından Bakanlığımıza bildirilmiş ve iki blok arasında bulunan dilatasyon/eklenti yerlerinde tespit edilen çatlakların onarımı, okulda bulunan ekipler tarafından gerçekleştirilmiştir.

İçerisinden geçtiğimiz bu hassas dönemde halkımızın doğru bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, yapılacak olan haberlerde daha dikkatli olunması gerekmektedir.

Halkımızın bilgisine sunarız”.