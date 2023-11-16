Başbakanlık himayelerinde, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın KKTC için Önemi" konulu panel düzenlendi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Acapulco Otel'de gerçekleşen ve sivil toplum örgütlerinin de katıldığı panelde Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) eski Genel Sekreteri ve Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan bir konuşma yaptı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, yaptığı açılış konuşmasında, UBP, AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi’nin geçen gün tarihi öneme sahip iş birliği protokolü imzaladığın kaydederek, bugün de UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla TDT Eski Genel Sekreteri ve Azerbaycan Milletvekili Hasan’ın katılımıyla kapsamlı bir sunum yapılacağını belirtti.

Hasipoğlu, “TDT bizim için yeni ama çok önemli bir kuruluş. Önemini anlamak ve anlatmak için bu organizasyonun düzenledik" dedi ve Ramil Hasan’a teşekkür etti.

- Hasan: “İzolasyonları birlikte kıracağız”

Ramil Hasan da Teşkilat’ın tarihi süreci, yapısı ve KKTC’nin gözlemci üyeliği sonrası oluşan yeni durum üzerine sunumunu yaptı.

KKTC’de bir kez daha bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Ramil Hasan, 1999’dan itibaren ziyaretler gerçekleştirdiğini, Türk milletinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkının ve KKTC’nin haklı mücadelesinin canlı şahidi olduğunu, her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde KKTC’nin varlığı için uzun yıllar uğraştıklarını ve sonunda başardıklarını belirten Ramil Hasan, “Göklere çekilen bayraklar içinde artık KKTC de var… Bunun olması için çok çalıştık ve oldu. Bu bir ekip başarısıdır” dedi.

- “Bu devletlerimiz KKTC için tarihi bir deklarasyona imza atmışsa, de facto da olsa KKTC'yi tanımış demektirler”

Hasan, “Zor bir süreçti. Dünyanın tanımadığı bir devleti tanınır hale getirmek için Azerbaycan Devlet Başkanımız İlham Aliyev çok büyük destek vermektedir. Bildiğiniz gibi Azerbaycan ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel en üst düzey protokol ile ağırlandı. Unutmayın ki TDT'ye üye olan ülkeler bir sivil toplum kuruşu değil, birer devlettir. Bu devletlerimiz KKTC için tarihi bir deklarasyona imza atmışsa, de facto da olsa KKTC'yi tanımış demektirler. Bu, KKTC'deki iş dünyası ve diğer sektörler için de çok önemlidir” diye konuştu.

Ramil Hasan, “Yeni Azerbaycan Partisi Başkan Vekili Tahir Budagov’un, tüm baskılara rağmen KKTC’ye gelip, temaslar yapması, doğrudan İlham Aliyev ve Azerbaycan Devleti’nin desteğidir. Özbekistan ve Kırgızistan’la da benzer yakınlaşma için çalışmalar sürüyor. Bu konuda herkese önemli görevler düşmektedir. KKTC’nin iş birliği olanaklarını geliştirmesi yegane amacımızdır. Gözlemci üyelik sayesinde daha da güçlü bağlar kurulacak ve izolasyonları birlikte kıracağız” dedi.

KKTC’nin jeo-stratejik önemine de vurgu yapan Hasan, KKTC’nin, Türk Dünyası'nın Akdeniz’deki kalesi olduğunu vurguladı.

Ramil Hasan, “KKTC, Türk Devletleri’nin, Akdeniz’e uzanan orta koridorunun bir kolu olmaya adaydır. KKTC limanlarıyla, bu koridorda yerini almasıyla, ulaşımda önemli bir konuma gelecek. Yakında güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz” ifadelerini de kullandı.