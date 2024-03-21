Milli Eğitim Bakanlığı, Canbulat Özgürlük Ortaokulu öğrencileri arasında yaşanan olaya karışan öğrencilerle ilgili disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık, konuya ilişkin açıklamasında, Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler ile ilgili basına ve sosyal medyaya bugün düşen görüntülerin, okul saatleri dışında farklı bir mekanda meydana geldiğinin tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili görüntülerde yer alan öğrencilerle ilgili gerekli disiplin soruşturmasının okul idaresi tarafından başlatıldığı ifade edildi.