Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bugün itibariyle ülkede saptanan kızamık vakası olmadığını açıkladı.

Dinçyürek, çocukların ve toplumun sağlığını korumak için Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği zamanlarda tüm çocukların aşılarının uygulanmasının önemli olduğunu vurguladı,

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kızamıkta; yüksek ateş, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve sulanma, öksürük gibi belirtiler görüldüğünü ifade eden Dinçyürek, bu bulgulardan birkaç gün sonra tipik olarak yüzde başlayıp tüm vücuda yayılan kırmızı, kahverengi döküntü geliştiğini anlattı.

Dinçyürek şöyle devam etti:

“Kızamık normalde 7-10 günde iyileşir ancak zatürre, menenjit, nöbet ve körlüğe neden olabilir. Nadir de olsa kızamık öldürücü olabilir.

Kızamık önlenebilir bulaşıcı bir hastalıktır ve tek önleme yolu aşıdır.

Dünyada Covid pandemisi aşı karşıtlığı ve savaşlar nedeniyle kızamık aşılanma oranlarındaki düşüş hastalığın eski yıllara göre artışına neden olmuştur.

KKTC Sağlık Bakanlığı kızamık aşısını KKK olarak 1 ve 4 yaşta tüm çocuklara 2 doz halinde uygulanmasını önermektedir. Yine aşının (kontrendike bir durum olmadığı taktirde) eksik aşılı veya aşısız kişilere uygulanmasını da önermektedir.

Her yıl Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ilköğretim 1. ve 5. Sınıf öğrencilerde eksik aşıların saptanması ve yapılması için okullara gitmektedir.

Son 1 yıldır dijitalizasyon çalışmaları kapsamında Aşı Takip Sisteminin kurulması yönünde çalışmalar yapılmış ve yakın bir tarihte devreye girmesi planlanmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği çerçevesinde tüm okullardaki öğrencilerin aşı kartları istenmiştir.

Çocukların ve toplumun sağlığını korumak için Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği zamanlarda tüm çocukların aşılarının uygulanması önemlidir.

Aşıların ertelenmesi, geciktirilmesi sadece bir çocuğun değil, tüm toplumun sağlığını riske atar.”