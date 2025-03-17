Bakan Çavuşoğlu mesajında, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Çanakkale, milletimizin birlik ve beraberlik içinde yazdığı bir destandır. Bu zafer, Kıbrıs Türk halkının, bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik mücadelemizde olduğu gibi bizlere bugün de rehber olmaya devam etmektedir.” dedi.

Şehitlerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını belirten Çavuşoğlu, “Bu toprakları bizlere vatan kılan, canlarını feda eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, genç nesillerin Çanakkale ruhunu yaşatarak vatan sevgisi ve milli bilinçle yetişmesinin önemine dikkat çekerek, “Millî Eğitim Bakanlığı olarak, ecdadımızın bizlere bıraktığı bu kutlu mirası en iyi şekilde geleceğe taşımak en büyük sorumluluğumuzdur.” dedi.

Çavuşoğlu geçmişten aldıkları ilhamla milletin refahı için çalışmaya ve mücadeleye tüm gayretleriyle durmadan devam ettiklerini belirterek, şehitleri rahmet ve minnetle andı, gazilere sağlık ve mutluluklar diledi.