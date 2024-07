Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının büyük acılar ve fedakarlıklarla elde ettiği devletine her şartta sahip çıkacağını vurgulayarak, bu önemli günü (20 Temmuz) büyük bir gurur ve onurla kutladıklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Değerli Halkımız;

Kıbrıs Türk halkına yönelik başlatılan insanlık dışı muamele ve katliamların sonlandırılması ve Ada'ya barışın getirilerek, anayasal düzenin yeniden sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl dönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. Bu anlamlı günde, barış ve özgürlüğe olan bağlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyor, geçmişte yaşanan acıları unutmadan, Anavatan Türkiye'nin büyük destekleri ile birlikte ülkemize sahip çıkmaya devam ediyoruz.

20 Temmuz 1974 tarihi, Kıbrıs Türkü’nün uluslararası hukuktan kaynaklanan vazgeçilmez haklarının elinden alınamayacağını kanıtladığı ve varoluş mücadelesini özgürlükle taçlandırdığı tarihi bir gündür. Bu tarih, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının, kendisine yönelik yapılan tüm baskı ve zulümlere karşı direnişinin ve kararlılığının simgesidir.

Rumların acımasız Akritas Planı çerçevesinde Kıbrıs Türklerini Ada'dan yok etme çabalarına karşı, Türkiye'nin Garanti Antlaşması’ndan doğan meşru yetkisini kullanarak gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı, Ada'da barışı ve huzuru yeniden tesis etmiştir.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın Bayrak Radyosu’ndan duyurduğu, "Bugün, bu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs’ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Gazanız kutlu olsun" sözleriyle başlayan bu harekât, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuştuğu ve geleceğe umutla baktığı bir dönemin başlangıcı olurken, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit'in, "Biz aslında savaş için değil, barış için; yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için Ada'ya gidiyoruz" sözleri, bu harekâtın amacının barış ve kardeşlik olduğunu en güzel şekilde ifade etmektedir.

Bugün, Kıbrıs Türk halkı, uluslararası kamuoyunun tüm baskılarına ve ambargolarına rağmen, kendi topraklarında, hür ve bağımsız bir devletin çatısı altında egemenlik hakkını kullanmakta ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün desteğiyle barış ve huzur içinde yaşamını sürdürmektedir.

Kıbrıs Barış Harekâtı, Türk milletinin varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığını ve Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık ve hürriyet konusundaki kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.

Bilinmelidir ki, Kıbrıs Türkü, büyük acılar ve fedakarlıklarla elde ettiği devletine her şartta sahip çıkacaktır. Onu her daim koruyacak ve yüceltecektir. Haklı davasında her zaman güçlü ve dik duruşunu sürdürecek olan Kıbrıs Türkü, barış ve özgürlükten asla taviz vermeyecek ve her daim haklarının savunucusu olacaktır.

Bugün bizler, büyük mücadeleler sonucunda bizlere bırakılan bu kutsal mirası, gelecek nesillere aktarmak ve bağımsızlığımızı korumak için, aynı kararlılık ve azimle çalışmaya devam ediyor, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimimizi sürdürerek, daha güçlü ve müreffeh bir toplum olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Bu anlamlı günde, bu toprakları vatan yapmak uğruna şehit olan tüm Mücahit, Mücahide ve Mehmetçiklerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; kahraman gazilerimize saygılarımızı sunuyor ve Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Bayramımız kutlu olsun.”