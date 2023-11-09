Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ulu Önder Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında, Atatürk’ün mirasını korumak ve yeni nesillere en iyi şekilde aktarmanın en önemli görevleri olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk ve dünya tarihinin en büyük liderlerinden biri olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve bağımsızlığın mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 85’inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.

10 Kasım, bizler için Atatürk'ü Anma Günü olduğu kadar, onun ideallerini ve fikirlerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığımızı da gösterme günüdür. Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğe ışık tutan 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir.' sözünden hareketle, bizlere düşen en önemli görev, onun mirasını korumak ve yeni nesillere en iyi şekilde aktarmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 85’inci yıl dönümünde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha şükran, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhu şâd olsun.”