Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cenevre'de 17-19 Mart'da düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantının sonucundan memnun olduğunu kaydetti.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesine katılan Miçotakis, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de bugünkü zirveye katılacağını belirterek, "Bu vesileyle, Cenevre'deki beşli toplantının sonuçlarından duyduğum memnuniyeti dile getirmek isterim." diye konuştu.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) adanın birleşmesine yönelik müzakere sürecinin canlı tutulması niyetini ifade eden Miçotakis, "BM Genel Sekreterinin, yazın yapılacak bir sonraki toplantı öncesinde sürecin canlı tutulabilmesini sağlayacak özel temsilci atama kararını son derece olumlu buluyorum." dedi.

Miçotakis, ayrıca, AB üye ülkelerinin savunma harcamalarına esneklik getirmesi görüşünü desteklediklerini yineleyerek, düzensiz göç konusunda da iltica hakkı olmayanların ülkelerine geri dönmelerinden yana olduklarını tekrarladı.