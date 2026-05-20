KKTC Meteoroloji Dairesi, 20 Mayıs tarihli sabah hava raporunda ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan değerlendirmeye göre bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunuyor.

Açıklamada hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiği belirtilirken, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve yer yer fırtınamsı şekilde eseceği kaydedildi.

Girne, Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele, Lefke ve çevre bölgelerde gün içerisinde sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. En yüksek hava sıcaklıklarının 23 ila 28 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Meteoroloji, denizlerde de olumsuz hava koşullarına dikkat çekti. Taurus, Crusade ve Delta deniz sahalarında rüzgarın yer yer 7 kuvvetine ulaşabileceği, denizin kaba ve çok kaba dalgalı olacağı bildirildi. Dalga yüksekliğinin bazı bölgelerde 3,5 metreye kadar çıkabileceği ifade edildi.

Öte yandan raporda orman yangını olasılığının “mevcut” olduğu belirtilirken, ultraviyole radyasyon seviyesinin ise “orta” düzeyde olduğu uyarısı yapıldı.