Topel Bada “kalp krizi”, Najam Ul Hassan ise “kalp damar hastalığı” sonucu hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, pazar günü Köprülü Köy Kahvehanesi’nde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren İskele’de sakin Topel Bada’nın (E-60) otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Öte yandan, pazartesi günü göğüs ağrısı şikayeti ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne gidip, yapılan muayenenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Kolan British Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Çatalköy’de sakin Najam Ul Hassan’ın (E-43) otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” sonucu olduğu tespit edildi.