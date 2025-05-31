Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi, 31 Mayıs 2025 tarihli akşam hava raporunda bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını duyurdu. Buna bağlı olarak ülke genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı hava bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, rüzgarın güney ve batı yönlerinden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yer Yer Yağışlar Görülecek

Girne, Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Geçitkale gibi birçok merkezde günün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Sıcaklıkların bölgelere göre 22 ila 30 derece arasında değişeceği belirtiliyor. En yüksek sıcaklık bugün Geçitkale’de 30 derece olarak ölçüldü.

Denizler Sakin, Fırtına Beklenmiyor

Denizlerde ise herhangi bir fırtına beklenmiyor. Rüzgarın 3 ile 6 kuvvetinde esmesi, denizin ise yer yer orta ile kaba dalgalı olması öngörülüyor. Görüş mesafesinin yağış anında orta seviyeye düşebileceği uyarısı yapıldı.

Orman Yangını ve UV Radyasyonu Uyarıları

Meteoroloji Dairesi, orman yangını olasılığının “mevcut” olduğunu belirtirken, ultraviyole (UV) radyasyon seviyesinin ise “orta” düzeyde olduğu bilgisini paylaştı. Vatandaşların özellikle açık alanlarda dikkatli olması istendi.