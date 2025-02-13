Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş on günlerde ülke genelinde etkili olan yağışlar ve gelecek günlerin hava tahminleriyle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine açıklamalarda bulundu.

- Son 4-5 günde yaşanan yağışlar

Sinan Güneş, beklenen yağışlar gerçeklemediğinden büyük ölçüde kurak geçen ocak ayının ardından son günlerdeki yağmurlu havanın özellikle Kuzey Sahil ve Beşparmaklar bölgesinde etkili olduğunu kaydetti.

Güneş, mevsim normallerinin çok altında bir soğuk hava dalgasının yaşanmadığını belirtti.

Güneş, 10-11 Şubat tarihlerinde Beylerbeyi bölgesinde metrekareye 87 kilogram ile “şiddetli” yağışın kaydedildiğini, Taşkent ve Boğaz'da ise 57-58 kilogram yağış ölçüldüğünü belirtti. 11’inden 12’sine kadar yine doğu kesimlerinde, Sipahi ve Erenköy’de kuvvetli yağışları kaydedildiğini söyleyen Güneş, en yüksek yağışın Sipahi'de 42 kilogram olarak ölçüldüğünü aktardı. Dün ve bugüne ait kayıtlarda ise en yüksek yağışın yine Sipahi bölgesinde 39 kilogram ölçüldüğünü kaydeden Güneş, bazı bölgelerde ise dolu yağışları nedeniyle tarım alanlarında zararlar oluştuğu bilgisini aldıklarını belirtti.

- Bugün son bulan yağışlı havanın pazartesi yeniden etkili olması bekleniyor

Güneş, yağışların bugün öğleden sonra itibarıyla son bulması ve havanın açılmasını beklediklerini kaydederek, bölgenin önümüzdeki 3 gün boyunca yüksek basınç sisteminin etkisi altında kalacağını ifade etti.

Cuma günü az bulutlu, cumartesi parçalı ve çok bulutlu, pazar günü ise yine parçalı ve az bulutlu bir havanın beklendiğini söyleyen Meteoroloji Dairesi Müdürü Güneş, pazartesinden itibaren yağışlı bir sistemin yeniden bölgeyi etkisi altına almasını beklediklerini söyledi. Y ağışların yer yer perşembeye kadar devam edeceğini vurgulayan Güneş, mevcut verilere göre bu yağışların çok kuvvetli olmayacağını kaydetti.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Güneş, hafta içerisinde hafif bir artış olması beklenen hava sıcaklığının 17-20 santigrat derece aralığında seyretmesinin öngörüldüğünü belirtti.

- Mart ve nisan ayı beklentileri

Mart ve nisan ayına ilişkin hava tahminlerini de paylaşan Güneş, hava sıcaklığının gelecek ay mevsim normallerinde, 19 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

Nisan ayında ise sıcaklıkların normalin 1-2 derece üzerinde olması beklendiğini söyleyen Güneş, yağış açısından ise mart ayında Kuzey Sahil- Beşparmaklar bölgesinde normalin biraz üzerinde yağış beklenirken, nisan ayında yağışların mevsim normallerinin altında kalacağının tahmin edildiğini ifade etti.

Meteoroloji Dairesi’nin hava durumu raporlarını düzenli olarak güncellediğini hatırlatan Güneş, vatandaşlara günlük uyarıları takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.