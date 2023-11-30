Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmek isterken, ihbar üzerine Metehan Kara Sınır Kapısı’nda durdurulan ve üzerine yapılan aramada iç çamaşırında uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan Kıbrıslı Rum Lefteris Theocharous bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı. Sakallı, 23 Kasım 2023 tarihinde zanlının KKTC’ye uyuşturucu ithal edeceği bilgisini alıp, Metehan Kara Sınır Kapısı’nda pusu görevine başladıklarını söyledi. Polis, saat 18.02’de NPA 042 plakalı araç ile KKTC'ye giriş yapan zanlı Lefteris Theocharous’un görevli polis ekibince alıkonulduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde şeffaf streç naylon içerisinde 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Sakallı, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri aynı gün GKRY Bölgesi'nde ismini bilmediği bir şahıstan 300 Euro para karşılığında alıp, eğlence amacıyla, şahsi kullanımı için KKTC’ye ithal ettiğini beyan ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının 23 Kasım 2023 tarihinde mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 3 gün süreyle tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize, sarılı olduğu naylonun parmak izi incelemesine gönderildiğini belirtti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, ülkede yasal bağı bulunmadığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.