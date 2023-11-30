Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen Fırat Çalık tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Aydoğanlı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 29 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye celp edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi. Polis, 629 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kalan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, depremzede olduğu için KKTC’ye geldiğini, burada anne ve babasının yaşadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.