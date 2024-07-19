Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Metehan Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçerken, durdurularak yapılan üst aramasında 20 gram kokain türü uyuşturucu bulunarak tutuklanan Havakan Müsbah bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Celal Durukan, zanlının uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, 17 Temmuz 2024 tarihinde Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yaya olarak geçen zanlının durdurularak, üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının pantolonunun cebinde poşete sarılı 20 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının tutuklandığını, uyuşturucu maddenin emare alındığını kaydetti. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan aranan bir şahıstan satmak amacıyla bin 500 euroya aldığını söylediğini aktardı. Polis, uyuşturucu maddenin analize, sarılı olduğu poşetin parmak izi incelemesine gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının soruşturma amaçlı 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.