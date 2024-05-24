Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken kokain türü uyuşturucuyla yakalanan Marios Elhoury bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Celal Durukan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21.05.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapan zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 35 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi cihazı tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucuyu kişisel kullanımı için aldığını ancak aracında hassas terazi bulunmuş olmasından dolayı başka şahıslara uyuşturucu verme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Polis, uyuşturucunun analize gönderildiğini ancak henüz sonucun çıkmadığını belirtti.

Emareler üzerinde parmak izi incelemesinin de sürdüğünü, yeni zanlıların ortaya çıkabileceğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.