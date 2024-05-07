Fuarın açılışına Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Töre, Başbakan Üstel, CTP Genel Başkanı Erhürman, Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu da katılarak konuşma yaptı

Fuar 9 Mayıs’a kadar sürecek

KTOEÖS açılış sırasında eylem yaptı

Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı açıldı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen fuarın resmi açılış töreni Lefkoşa Fuar Alanı’nda bulunan Evlendirme Dairesi’nde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkilileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından organize edilen fuarda 12 meslek lisesi, Çıraklık Eğitim Merkezi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve 11 üniversite, ürün ve şovlar sergileyerek tanıtım yapacak.

-Tatar: “Sürdürülebilir yapı üzerine kafa yormak gerek”

Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mesleki teknik eğitimi dijital dönüşümle birlikte kullanarak “Adayı nasıl daha sürdürülebilir bir yapıya dönüştürürüz” üzerine kafa yormak gerektiğini söyledi.

Tatar, hayat boyu eğitimin önemine de işaret ederek, meslekleri şekillendirme, anlayışları geliştirme ile birlikte daha verimli olunabileceğini ifade etti.

Ara eleman yetiştirmenin yanında ustalar yetiştirerek yurt insanını doğduğu topraklara bağlamak istediklerini belirten Tatar, aynı zamanda yurt dışında bulunan yetişmiş Kıbrıslı Türkleri de tekrardan vatanlarına döndürmenin yollarının bulunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

-Töre: “Gelişimin sürmesi için mesleki eğitim hayati”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre açılışta yaptığı konuşmada, mesleki eğitim ve yerli üretimin önemini vurguladı. Bu yönde atılan adımlara değinen Töre, ülkedeki üretim faaliyetlerine işaret etti. Gelişimin sürmesi için mesleki eğitimin hayati olduğunu ifade eden Töre ülkenin gelişmeye devam ettiğini vurguladı.

-Üstel: “Kıbrıs Türkü tüm izolasyon, baskı ve olumsuzluklara üreterek göğüs gerdi”

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türkü'nün tüm izolasyon, baskı ve olumsuzluklara çözüm üreterek göğüs gerdiğini ve ayakta durduğunu ifade ederek, KKTC’nin üretimde her geçen gün daha da ileriye gittiğini söyledi.

Üstel, çocuk ve gençlere yatırımın önemine de işaret ettiği konuşmasında, eğitimlerini alan bu gençlerin yarınlarda ülkedeki birçok boşluğu dolduracağını, ithalat-ihracat dengesinin de sağlanmasıyla birlikte ülkenin daha iyi noktalarda olacağını kaydetti.

-Erhürman: “Varoluşun en önemli unsurlarından biri üretim”

Konuşmasında üretimin önemine işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, varoluşun en önemli unsurlarından birinin üretim olduğunu vurguladı.

Ara eleman sayısının yıllardır arzu edilen noktaya getirilemediğini anlatan Erhürman, mevcut durumun ihtiyacı karşılamadığını ifade etti.

Bunun yabancı işçilere ihtiyacı artırdığını dile getiren Erhürman, “ara eleman” lafından kurtulmak gerektiğini dile getirdi.

Ailelerin, çocukları meslek sahibi olursa geleceklerinin aydınlık olacağına inanması gerektiğini ifade eden Erhürman, bu konuda bir kampanyaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yerli iş gücünü destekleyen politikalara da ihtiyaç olduğunu ifade eden Erhürman, “Bu işler uzun vadeli plan program işidir” dedi.

Eğitimde tartışma yaratmanın bir marifet olmadığını söyleyen Erhürman, “Marifet hepimizin yönetsel süreçlere katılacağı bir mekanizmayı devreye koymaktır” diye konuştu.

-Ataoğlu: “Yerli ara eleman, işi bilen, kalifiye işçilere iş yerlerinin sahip çıkması önemli”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu, ülke için yerli ara eleman, işi bilen, kalifiye işçilere işyerlerinin sahip çıkmasının önemine dikkat çekti ve fuara katkı koyan tüm kesimlere teşekkür etti.

-Amcaoğlu: “Mesleki eğitim odaklı ilerleme en doğru yol”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, geçmişte Eğitim Bakanlığı yaptığı zamanlarda mesleki eğitime yaptıkları katkılardan ve uyguladıkları projelerden bahsederek, yetişen her ara elemanın istihdam, beşerî güç ve teknolojik gelişimle birlikte ilerleyen zamanlarda ülkenin gücü olacağını ifade etti.

Eğitimli iş gücü yetiştirmenin kolay olmadığını ve bu konuda ellerinden gelen gayretle desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Amcaoğlu, mesleki eğitim odaklı ilerlemenin en doğru yol olacağını ekledi.

-Çavuşoğlu: “Ülkenin ayakta kalması için mesleki eğitim hayati”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, mesleki eğitimin öneminin bilincinde olduklarını, bu yönde çalışma yürütmekten dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti, ülkenin ayakta kalması için mesleki eğitimin hayati olduğunu belirtti.

Pandemi döneminde yaşanan maske eksikliğinde mesleki eğitimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını dile getiren Çavuşoğlu o dönem Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nin maske üretimi yaptığını anımsattı.

Mesleki eğitimi geliştirilmek ve meslek eğitimi alanların gerçek işlerde çalışarak piyasaya hazır hale gelmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Çavuşoğlu, fuarın gerçekleşmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti, mesleki eğitime yatırımın ülkenin geleceğine hazırlık olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, “Ülkenin daha iyi olması için tartışma yaratmaya, iş yapmaya” devam edeceklerini kaydetti.

-Hocanın: “Fuar geniş katılımlı olacak”

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Atatürk’ün mesleki eğitim ve meslek seçimine verdiği öneme atıfta bulunarak, geniş katılımlı gerçekleşecek fuarda öğrencilerin hem okulda hem kendi evlerinde ürettiklerini sergileme fırsatı sunacağını aktardı.

Hocanın, fuarın güzellik ve bakımdan unutulmaya yüz tutmuş mesleklere kadar birçok konuya ev sahipliği yapacağını belirterek fuar için emek ve destek veren tüm kesimlere teşekkür etti.

-Tulga: “Mesleki eğitim kalkınma, gelişme, katma değer, fırsat eşitliği demek”

Mesleki eğitimin kalkınma, gelişme, katma değer, fırsat eşitliği anlamına geldiğini ifade eden Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga, çıraklık eğitimi ve belgelendirmesi konusunda yaptıkları çalışmalara değindi.

Tulga, meslek değiştirmek ve meslek edinmek isteyen 18 yaş üstü kişiler için yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi vererek bu projelerinin ve bu etkinliğin hayata geçmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

-Kamacıoğlu: “Mesleki eğitim ülkede süreklilik demek”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu da, mesleki eğitimin ülkede süreklilik anlamına geldiğini söyledi.

Her mezun olan çocuğun ülke üretimine katkı koyan başarılı bir insan olduğunu dile getiren Kamacıoğlu, fuarın organizasyonunda katkısı bulunanlara teşekkür etti.

-Deniz: “Mesleki eğitimin gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ise KTTO olarak böylesi güzel bir organizasyonun paydaşı olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Artan küresel rekabet ve bilgi toplumuna geçişin yarattığı değişime işaret eden Deniz, bu gelişmelere ve sektörlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde, nitelikli iş gücü yetiştirilmesinin elzem olduğunu kaydetti.

Bu bakımdan mesleki eğitimin büyük önem taşıdığını dile getiren Deniz, bu alandaki iş birliğinin yaratacağı katkıyı vurguladı.

Bu fuarın da iş birliği adına çok değerli olduğunu kaydeden Deniz, KTTO olarak mesleki eğitimin gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından etkinliğin hayata geçmesine katkı sağlayanlara teşekkür belgesi takdim edildi.

-KTOEÖS "şok eylem" yaptı

Öte yandan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), açılış törenin yapıldığı binanın önünde "şok eylem" yaptı. Aralarında KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’in de bulunduğu eylemciler, davul çaldı, “Müdür yok, muavin yok, güvenlik yok, bütçe yok, nitelik yok, şov çok” yazılı pankart açtı.

-Fuar 9 Mayıs’a kadar sürecek

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği, Çıraklık Eğitim Merkezi, üniversiteler ve meslek liselerinin iş birliğiyle düzenlenen fuarda El Sanatları Kooperatifi, Kırsal kalkınma Kadın Kooperatifi (4K Koop) ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) de yer alıyor.

Bugün başlayan ve 9 Mayıs Perşembe gününe kadar sürecek fuarın organizasyonuna; Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Girne Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Lapta-Alsancak Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi katkıda bulundu.

Etkinliğin sosyal medya iletişimi Telsim, tüm tasarım işleri de Magic Touch tarafından karşılandı.