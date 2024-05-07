Canaltay, Ankara’da TBMM ve Azerbaycan Meclisi temsilcileriyle görüştü

Cumhuriyet Meclisi Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi Başkan Vekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan ve Azerbaycan Milli Meclisi Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu Başkanı Hicran Huseynova ile bir araya geldi.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, TBMM’de yer alan görüşmede daha önce Antalya’da yapılan Türk Dünyası Meclisleri Kadın Konularındaki İhtisas Komisyonu toplantısının önümüzdeki aylarda KKTC’de yapılması kararlaştırıldı.

-Erdoğan

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada iki ülke komisyon temsilcilerini Meclis’te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Erdoğan, Antalya’da çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini anımsatarak bir sonraki toplantının KKTC’nde yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Üç ülkenin birbirine kardeşlik hukuku ile bağlı olduğunu dile getiren Erdoğan, ülke meclislerinin de bu bağlamda ilişkiler kurmasının çok kıymetli olduğunu kaydetti.

-Huseynova

Azerbaycan Milli Meclisi Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu Başkanı, eski Aile Kadın ve Çocuk İşleri Bakanı Hicran Huseynova da konuşmasında artık çok güçlü bağlar ile bağlı olduklarına işaret ederek Türk dünyasında sadece ülke liderlerinin değil kadınların da bağları güçlendirdiğine değindi.

Dünyadaki değişen şartlar karşısında Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin dostluğunun iyi bir örnek olduğuna işaret eden Huseynova, en zor dönemlerde bile dayanışmanın örneğini çok iyi gördüklerini söyledi.

Bu birliktelikle çok iyi işler yapacaklarına inandıklarını ifade eden Huseynova, bu dayanışmanın gücünü herkese göstermek istediklerini kaydetti.

-Canaltay

Cumhuriyet Meclisi Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi Başkan Vekili Resmiye Eroğlu Canaltay da konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan ile gazi Meclis TBMM’nde olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, bir sonraki toplantının KKTC’nde olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

KKTC’nin Türkiye dışında tanınmadığını anımsatan Canaltay, yıllardır bu tu tip toplantılara katılmak ve seslerini duyurabilmek adına mücadele verdiklerini söyledi.

Canaltay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük desteği ve girişimleri ile Türk dünyasına mensup ülkelerde seslerini duyurmaya başladıklarına değinerek “Üç devlet bir millet” şiarına uygun olarak bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarına işaret etti.

Kadının her alanda güçlenmesine büyük önem verdiklerini ifade eden Canaltay, bu anlamda KKTC’nde kadınların elinin güçlenmesi adına yasaları değiştirmeye gayret gösterdiklerini kaydetti.

Görüşmede Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat da yer aldı

-Canaltay ve heyetinin Ankara temasları…

Öte yandan Canaltay, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı olarak Komite üyesi milletvekillerinden oluşan heyetle birlikte yarın Ankara’da temaslarda bulunacak.

Meclis heyetinin TBMM’deki bazı komisyonlar başta olmak üzere bazı bakanlık ve kurumlar ile de bir araya gelmesi bekleniyor.