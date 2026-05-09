Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye giden ‘MV Hondius’ adlı kruvaziyerde sekiz hantavirüs vakası tespit edilmişti. Bu kişilerden ikisi Hollandalı, biri Alman toplamda üç kişi ölmüştü. İsviçre’de de ülkeye dönen bir kişi izole edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sekiz vakadan beşinin hantavirüs olduğunu doğrularken diğer üçününse şüpheli olduğunu duyurmuştu.

‘MV Hondius’ gemisinde şu an 23 ülkeden 147 yolcu var. 7 Mayıs’ta tahliye için Kanarya Adaları’na doğru yola çıkan geminin bölgeye ulaşması bekleniyor.

Gemide yolculuk yapan isimlerden biri de Ruhi Çenet’ti. 24’üncü günde gemiden indiğini açıklayan Çenet’in Türkiye’ye dönüp yakın zaman önce bir düğüne katıldığı iddiası ortaya atılmıştı.

YouTuber dün Instagram‘dan ‘her ihtimale karşı karantinada olduğunu’, düğüne katıldığı tarihte DSÖ’nün salgın açıklaması yapmadığını belirtti:

“Daha önce çekildiğim bir fotoğraf, 2 Mayıs’tan sonra çekilmişim gibi gösteriliyor. Düğüne katıldığım tarihte, Hantavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmamıştı.

Bilgi paylaşıldığı andan itibaren, her ihtimale karşı karantina uygulamasındayım. Hâlâ herhangi bir semptom göstermemekteyim.”

Çenet dört gün önceki bir yayınında da ‘gerekli kan testlerini yaptırdığını’ söylemişti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, dün Türkiye’de hantavirüs vakası tespit edilmediğini açıklamıştı.

Hantavirüs nedir?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

DSÖ’nün açıklamalarına göre tur gemisinde görülen hantavirüs türü, Latin Amerika’da bulunan ve insanlar arasında nadiren bulaşmaya yol açan ‘Andes’ virüsü.

Andes virüsü, önceki salgınlarında özellikle hane halkı üyeleri, partnerler ve sağlık hizmeti veren kişiler arasında yakın ve uzun süreli temasla ilişkilendirildi. Gemideki hastalıkların da böyle bulaştığı düşünülüyor.

Virüsün kuluçka süresi altı haftaya kadar çıkabiliyor. DSÖ, gemideki olayı ‘ciddi’ diye değerlendirse de halk sağlığı açısından riskin ‘düşük’ olduğunu bildirdi.