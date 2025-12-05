(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanında meydana gelen 'Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma Tasarruf ve İthal etme' suçlarından tutuklanan Bekir Kayar yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan Haydar Güler, Mustafa Canbek ve Sidar Çirkin’in suçla bağları olmadığı anlaşılarak, serbest bırakıldı. Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2 Aralık 2025 tarihinde saat 18:40 raddelerinde Türkiye'de sakin Bekir Kayar'ın Ercan Havaalanından çıkış yapacağı esnada valizinde kanunsuz olarak 9 adet, 9mm çapında canlı mermi tespit edilerek suç üstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 27 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'den KKTC'ye geldiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı Kayar’ın gönüllü ifade verdiğini, mermilerin jandarma olduğu dönemden kaldığını, KKTC'ye gelirken valizinde unuttuğunu söylediğini belirtti. Polis ,Kayar'ın tasarrufunda tespit edilen 9 adet 9mm canlı merminin PGM balistik inceleme şubesine incelenmek üzere gönderilmesi gerektiğini, alınacak ifadeler olduğunu Polis, Kayar’ın gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.