Yeni anketler Melania Trump'ın bugüne kadar en az sevilen ABD First Lady'si olduğunu gösterirken, popülarite oranları "tarihsel olarak berbat" diye niteleniyor.

CNN'in analizine göre FLOTUS'un (ABD First Lady'si) onay oranı halihazırda -12 ve bu oran bir yıl önce, Ocak 2025'te +3'tü.

Anket sonuçları, Melania'nın Beyaz Saray'da perşembe günü yaptığı dikkat çekici ulusa sesleniş konuşmasından önce açıklandı. First Lady bu konuşmada adı skandallara karışmış cinsel suçlu Jeffrey Epstein'le herhangi bir bağlantısı olduğunu inkar etti. Anket sonuçlarının bu açıklamayla veya Epstein'le ilgisi yok.

Melania'nın şaşırtıcı açıklamasından önce CNN News Central'da konuşan CNN Kıdemli Veri Analisti Harry Enten, "Amerikan halkının Melania Trump'ı gerçekten sevmediğini söyleyebilirim" dedi.

Bu, bir başkanlık döneminin bu aşaması için de en kötü sonuç. Melania Trump, kimsenin kırmak istemeyeceği türden rekorlar kırıyor. Tarihsel olarak berbat... Amerikan halkı onu gerçekten sevmiyor.

Enten daha sonra Melania'yı, anketlerde net pozitif puanlar elde eden Michelle Obama, Jill Biden, Hillary Clinton ve Laura Bush gibi diğer First Lady'lerle karşılaştırdı. En yüksek puanı alan FLOTUS'un, yüzde 50'lik pozitif onay oranına sahip Nancy Reagan olduğunu söyledi.

Uzun süredir kamuoyunun merceği altındaki Melania'nın genellikle ABD Başkanı eşinin gölgesinde kalmayı tercih ettiği biliniyor.

2018'de Trump'ın ilk döneminde Melania, Teksas'ın McAllen kentindeki çocuk gözaltı merkezlerini ziyaret ederken ve Washington DC'ye dönerken giydiği tartışma yaratan ceketle manşetlere çıkmıştı.

Perakendeci Zara'nın 39 dolarlık ceketinin üzerinde "I Really Don't Care. Do U?" (Gerçekten umrumda değil. Ya senin?) yazması, First Lady'nin bunu neden giydiğine dair çeşitli yorum yazılarının çıkmasına yol açmıştı.

CNN'in perşembe günkü programında Enten, Melania'nın tartışmalı belgeseli Melania: Twenty Days To History'ye değindi. Ocak ayında Amazon'da gösterime giren ve eleştirmenler tarafından neredeyse dünya çapında yerden yere vurulan belgeselin, First Lady'nin popülaritesini doğrudan etkilediğini öne sürdü.

Enten, "Bence pek çok kişi, o istemese de bunu siyasi bir iş olarak gördü ve bunu burada açıkça görebilirsiniz" dedi.

Bunlar gerçek dünya verileri. Bunlar, onun First Lady'ler arasında tarihi bir sevimsizliğe sahip olduğunu gösteren anket verileri değil.

Filmi "fiyasko" diye niteleyen Enten, "özetle, harcanan paranın karşılığının alınamadığı" gerçeğine işaret etti.

Enten "Bu durum anket verileriyle birleşince Melania Trump'ın bir First Lady için tarihsel açıdan ne kadar az popüler olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.