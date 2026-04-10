OpenAI, Altman’ın evine molotof kokteyli atan zanlının gözaltına alındığını duyurdu. Açıklama şöyle:

“Bu sabah erken saatlerde bir kişi, Sam Altman’ın evine molotof kokteyli attı ve San Francisco’daki genel merkezimize de tehditler savurdu. Şükürler olsun ki kimse yaralanmadı.”

San Fransisco polisinin açıklamasına göre 20 yaşlarındaki şüpheli, fırlattığı yanıcı ismi Altman’ın evinin dış kapısında yaktı. OpenAI yöneticisinin saldırı sırasında evde olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.