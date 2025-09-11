Avrupa Parlamentosu, İsrail'in Gazze'de kıtlığa yol açan insani yardımları engellemesini kınadı
Meksika'da yanıcı madde taşıyan bir tankerin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.
Meksika basınında yer alan haberlere göre, başkent Meksiko'nun İztapalapa bölgesinde seyir halindeyken devrilen tanker, bir süre sonra patladı.
Patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 19'u ağır 70 kişi yaralandı.
Patlamanın etkisiyle yaklaşık 30 araç alev aldı ve bölgeyi yoğun duman kapladı.
Patlamanın ardından itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.