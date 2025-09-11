Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, bankanın refinansman faizini yüzde 2,15, mevduat faizini yüzde 2 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,40’ta sabit bıraktığı kaydedildi.

Piyasalarda, ECB’nin politika faiz oranlarını Avro Bölgesi’nde enflasyon hedefine yakın olduğu için değiştirmeyeceği tahmin ediliyordu. ECB temmuz ayında ara vermeden önce sekiz kez daha faiz indirimi yapmıştı.

ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine yönelik kararlılığının yinelendiği açıklamada, konseyin, hedefe ulaşmak için elindeki tüm araçları kullanmaya hazır olduğu aktarıldı.

ECB'nin açıklamasında, "Yönetim Konseyi, uygun para politikası duruşunu belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edecek. Özellikle faiz kararları, gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümüne ve bununla ilgili risklerin yanı sıra enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücü ışığında alınacak. Yönetim Konseyi, belirli bir faiz oranı patikası için önceden taahhütte bulunmuyor." değerlendirmesi yapıldı.

- Enflasyon ve büyüme tahminleri güncellendi

Banka, 2025-2027 dönemi için enflasyon ve ekonomide büyüme tahminlerini de güncelledi. Manşet enflasyonun 2025'te ortalama yüzde 2,1, 2026'da 1,7 ve 2027'de 1,9 olması bekleniyor.

Çekirdek enflasyonun 2025'te ortalama yüzde 2,4, 2026'da 1,9 ve 2027'de 1,8 olacağı öngörülüyor.

Ekonominin bu yıl yüzde 1,2 büyümesi tahmin ediliyor. Haziranda 2025 için büyüme yüzde 0,9 olarak öngörülmüştü. ECB’nin gelecek yıl için ekonomik büyüme tahmini de yüzde 1 ile hazirandaki yüzde 1,1'in altında kalırken 2027 için büyüme beklentisi 1,3 ile haziran tahminleriyle aynı oldu.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,1'e yükseldi.

ECB, sağlıklı bir ekonomi için tüm Avro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 2 olmasını hedefliyor.

- ECB, Temmuz 2025'ten itibaren “bekle- gör” yaklaşımını sürdürüyor

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) Para Makroekonomisi Araştırma Grubu Direktörü Prof. Dr. Lena Drager, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2024 ortasından bu yana toplam sekiz faiz indirimi yapıldıktan sonra ECB'nin Temmuz 2025'ten itibaren “bekle-gör” yaklaşımını sürdürdüğünü belirtti.

Genel olarak güçlü iç talep ve istikrarlı işgücü piyasaları göz önüne alındığında, şu anda faiz oranlarında ilave indirimin gerekli görünmediğini savunan Drager, “Aynı zamanda, ticaret gerilimleri veya Avro Bölgesi'ndeki durgun ekonomi enflasyonu artırabileceği gibi azaltabileceğinden enflasyonun gelecekteki seyri konusunda belirsizlik devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

ECB’nin faizleri sabit tutma kararıyla gelecekteki gelişmelere her iki yönde de tepki verebilmek için gerekli esnekliği koruduğunu ifade eden Drager, enflasyonun beklenmedik şekilde hızlanırsa veya ekonomik toparlanma beklenenden daha güçlü olursa, 2026'dan itibaren faiz artışı düşünülebileceğini belirtti.

Drager, yeni “ekonomik rüzgarlar" estiğinde para politikasının daha da gevşetilmesinin de mümkün olacağını belirterek, "Ek bir belirsizlik kaynağı ise Donald Trump yönetiminin Fed'in bağımsızlığını zayıflatma girişimleridir. Bu çabalar başarılı olursa ve bunun sonucunda ABD'de enflasyon yeniden önemli ölçüde artarsa bu durum uluslararası finans piyasaları ve dolar kuru üzerinde, dolayısıyla ECB'nin para politikası üzerinde de geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir. Bu, ECB'nin şu anda para politikası için mümkün olan en geniş alanı muhafaza etmesi için bir başka nedendir.” değerlendirmesinde bulundu.