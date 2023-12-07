Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bugün İyilik Gönüllüleri ile birlikte Ziyamet Özel Eğitim Merkezi’nde etkinlik düzenledi.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte Ziyamet Özel Eğitim Merkezi Müdürü ve öğretmenlerinin önerileri doğrultusunda, yüz boyama, kumaş üzerine el baskısı, balon dağıtımı, palyaço gösterisi, zıp zıp (özel eğitim çocuklarına uygun), yiyecek kumanya dağıtımı yapıldı.

-Tuğlu: “Çocukların tek istekleri mutlu olmak”

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, İyilik Gönüllüleri ile birlikte düzenlenen etkinlikte amacın herkese ulaşabilmek olduğunu vurgulayarak, özel çocukların destek beklediklerini belirtti.

Tuğlu, özel eğitime gereksinim duyan çocukların her zaman arkasında olduklarını ifade ederek, “İnşallah bunu daha da sıklaştırabiliriz. Çocukları daha da mutlu edecek şekilde onları ara ara ziyaret edip, etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Çocukların tek istekleri mutlu olmak. Çocuk mutlu olunca ailesi de mutlu oluyor. Bölge ve aileler için de farkındalık oluşuyor. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız.” dedi.

-Arıcı: “Farkındalık açısından çok önemli bir etkinlik"

Ziyamet Özel Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Arıcı da yaptığı konuşmada etkinlikle hem çocukların ne kadar değerli olduğunu hissettirildiğini hem de farkındalık yaratıldığını belirterek teşekkür etti.

"Güzel bir etkinlik oldu. Çocukların yüzü çok gülüyordu" diyen Arıcı, farkındalık açısından çok önemli ve etkili bir etkinlik olduğunu söyledi.

Arıcı, ailelere ulaşma konusunda dernekler ve yardımseverlerle yaptıkları görüşmelerle birlikte belediye de kendilerine yardımcı olursa bölgedeki tüm özel gereksinimli ebeveynlere aynı eğitimi sunmak, bu ailelere ulaşmak istediklerini vurguladı.