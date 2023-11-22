Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’yle yaşlılara hizmet ve yaşlıların sosyal yaşantılarının iyileştirilmesi içerikli iş birliği protokolü imzaladı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins tarafından imzalanan protokolde, yaşlıların ilaçlarını temini, hastaneye ulaşımı ve sosyal yaşantısının iyileştirilmesi de dahil dokuz madde bulunuyor.

Açıklamaya göre protokolde şu maddeler var:

" - Bakımevlerinde kalan ve kronik hastalığı olan yaşlılarımızın ilaçlarını, belediyelerin devlet hastanesi yönetimi ile iş birliği içinde temin edip bakımevlerine teslim etmesi.

- Yaşlıların hastanelerde uzun süre bekletilmeden, sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak için 65 yaş üstü kişilere hastane ve kliniklerde öncelik verilmesini sağlayacak girişimler yapılması.

- Belediyelerin ihtiyaçlı yaşlı bireyler için evden hastaneye, hastaneden eve ulaşım sağlaması.

- Yaşlılar için yılda birkaç kez adanın değişik bölgelerine otobüsler ile geziler düzenlenmesi.

- 65 yaş üstü kişilere, toplu taşıma, restoran, tiyatro, sinema gibi yerlerde indirim uygulanması için girişimlerin yapılması

- Kaldırımlarında delikleri çukurları olmayan, yaşlılar için tehlike arz etmeyen kaldırım, kavşak ve yolların yapılması, şehir içindeki tüm yol ve sokakların aydınlatılması, Yaşanan evler, binalar, kaldırım, sokak, meydan ilişkisi tekerlekli iskemle için sorun arz etmeyecek şekilde ve erişilebilir olması

- Aktif yaşlanmayı teşvik etmek için gündüz bakımevleri ve sosyal tesisler açarak, yaşlıların kendi akranları ile buluşup sosyalleşmesine imkan yaratılması,

- Belediye meclisinde yaşlılar ile ilgili görüşülecek konularda yaşlıları temsilen Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nden bir temsilcinin bulunması,

- Yaşlı bakımevlerine su, aydınlatma, temizlik ve sağlık ücretinde indirim uygulanması."