Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tuğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, hepimizin hayatında özel bir yere sahip olan annelerimizi onurlandırdığımız Anneler Günü. Anneler, sadece ailelerimizin temel taşı değil, aynı zamanda toplumumuzun da şekillendirilmesinde önemli bir rol oynar. Onların sevgisi, fedakarlıkları ve sabrı, bizleri bugün olduğumuz insanlar yapar.

Bu özel günde, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak tüm annelerimize en içten sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Annelerimizin bizlere sunduğu koşulsuz sevgi ve destek, her türlü takdirin ötesindedir. Bizlere güç veren, ilham kaynağımız olan annelerimizin, bu özel günlerinde yanlarında olmak ve onları mutlu etmek, en büyük arzumuzdur. Bugün, her birinizin annesiyle geçireceği zamanın, sevgi ve mutluluk dolu anlarla dolu olmasını dilerim. Hepinizin Anneler Günü'nü kutlar, annelerimize sağlık, mutluluk ve uzun ömürler dilerim.”