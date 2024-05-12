Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arıklı,mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Anneler... gerçek kahramanlarımız. Sevgi, fedakarlık ve adanmışlığın sembolleri. Anneler Günü,

annelerimize minnettarlığımızı ve saygımızı ifade etme zamanıdır. Bugün annemizin varlığını bir kez

daha kutlarken, insanların sebep olduğu felaketler ve savaşlar nedeniyle yavrularını kaybeden

annelerle dayanışma içinde olmalıyız. Annelerimize minnettarız ve onların varlığına şükran borçluyuz.

Bu vesile ile tüm annelere sevgi, huzur ve mutluluk dolu bir gün dilerim”