Tuğlu, doktorların toplum sağlığındaki kritik rolüne vurgu yaptı

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, doktorların toplum sağlığındaki kritik rolüne vurgu yaparak, tüm sağlık çalışanlarının bu özel gününü kutladı.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Tuğlu, bir doktor olarak sağlıkla ilgili mesleklerin kutsallığını yakından bildiğini ifade etti ve sağlık sektöründe görev yapan tüm doktorlarla çalışanların büyük bir özveriyle hizmet verdiğini belirtti.

Doktorluğun yalnızca tedavi eden değil, aynı zamanda toplum sağlığını koruyan, insan hayatına yön veren en önemli meslek gruplarından biri olduğunu kaydeden Tuğlu, bu mesleğin sorumluluk yükü ve ile zorluklarını yakından bildiğini belirtti.

Tuğlu, “Sağlık hizmetlerinin her aşamasında doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği çabanın ne kadar değerli olduğunu yürekten hissediyorum. Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm meslektaşlarımı ve sağlık çalışanlarımızı saygıyla selamlıyor, 14 Mart Tıp Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum.” Dedi.

Sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğunu ve bu süreçte doktorların öncülüğünde tüm sağlık çalışanlarının büyük bir dayanışma içinde çalıştığını vurgulayan Tuğlu tıp mesleğinin her geçen gün daha da geliştiğini, doktorların bilgi ve tecrübeleriyle toplum sağlığını korumak için özveriyle çalıştığını belirtti.

Tuğlu belediye olarak sağlık çalışanlarının ve hak ettiği değeri görmesi için her zaman yanlarında olduklarını da kaydederek, sağlık alanındaki projelere destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.