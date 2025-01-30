KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu milli sporcusu Mehmet Ali Deniz, Türkiye rekoru kırarak üç kategoride ve toplamda Türkiye Şampiyonu oldu.

Hüsnü Batıkan Aliş de aynı şampiyonada kategorisinde ikincilik elde etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre,

İstanbul’da düzenlenen Türkiye Powerlifting Şampiyonası'nda KKTC adına yarışan milli takım sporcularının elde ettiği dereceler:

-Mehmet Ali Deniz. Erkekler 105 kilo 0pen sikletinde Squat 305.5 kg Türkiye rekoru ve şampiyonu; Bench 180 kg Türkiye şampiyonu; Deadlift 280 kg Türkiye şampiyonu; Total 765.5 kg Türkiye şampiyonu.

-Hüsnü Batıkan Aliş Erkek 93 kilo Open sikletinde Squat: 247.5 kg Türkiye ikinciliği;

Bench 157.5 kg Türkiye şampiyonu;

Deadlift 270 kg Türkiye ikinciliği;

Total 675 kg Türkiye ikinciliği.