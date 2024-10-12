Güney Afrika’nın Sun City şehrinde 41 ülkenin katılımıyla 5-13 ekim tarihleri arasında gerçekleşen Dünya Masterlar Powerlifting şampiyonasında, Master 1-120 kilo kategorisinde güçlü rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek yarışan Mehmet Ali Deniz 762.5 kilo toplam kaldırış derecesi ile dünya üçüncüsü oldu.

Mehmet Ali Deniz’in şu dereceleri elde etti:

Squat: 305 kg dünya üçüncüsü

Bench Press: 180 kg dünya dördüncüsü

Deadlift: 277,5. kg dünya üçüncüsü

Toplam: 762,5 kg. dünya üçüncüsü

Federasyon başkanı Ali Dahlameroğlu, yaptığı açıklamada, “Türkiye şampiyonu ve kategorisinde Türkiye rekorunu elinde bulunduran milli rakım sporcumuz Mehmet Ali Deniz tüm zorluklara rağmen bu büyük başarıyı elde ederek bizleri ve ülkemizi gururlandırmıştır” dedi.