Medya Etik Kurulu, Şener Elcil’in şikayeti üzerine çeşitli medya organlarında kendisiyle ilgili çıkan haberleri inceleyerek, bazı medya kuruluşlarının benzer etik ihlalleri yaptığını tespit etti.

Kurul’dan yapılan yazılı açıklamada, ilgili medya kuruluşlarının görüşlerine başvurulduğu ifade edilerek, bütün yayıncı kuruluşların görüşlerini paylaştığı ve haberin hazırlanıp, yayına verilmesi sürecindeki çalışmalarıyla ilgili Kurulu bilgilendirdiği kaydedildi.

-“Evrensel habercilik kriterlerine aykırı değil”

2 ve 3 Ağustos tarihlerinde Şener Elcil’in, Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan iş insanı Simon Aykut’a, kendine ait arazileri sattığına ve bu satıştan elde edilen gelire dair yapılan haberlerin hiçbirinde Elcil’in görüşlerinin yer almadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bilgi ve belgelerin, haber değeri yüksek olduğunu göz önünde bulunduran Medya Etik Kurulu, kamuya mal olmuş kişilere ait belgelerin de özel bilgi kapsamında değerlendirilmemesini anlaşılır kabul edip, evrensel habercilik kriterlerine aykırı olmadığı görüşündedir. Ancak temel etik kurallardan biri, objektif haber adına ilgili bütün tarafların görüşlerine başvurulması gerekliliğidir.”

Şener Elcil’in, haberlerin sonrasında yaptığı açıklamanın, bazı kuruluşlar tarafından yayınlanmadığının ya da geç yayınlandığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, “Elcil’in kuruluşlara gönderdiği cevabın yayınlanması etik bir gereklilik ve haktır. Bu yayının da aynı şekilde makul bir süre içinde yapılması yine etik bir sorumluluktur” denildi.