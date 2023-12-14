Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Bölgesi’nde hizmet veren Armel Özel Eğitim Merkezi ve Elita Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyaretlerinde Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylerin her zaman yanında olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı’nda oluşturulan engelliler komitesinde özel gereksinimli bireylerin yaşadığı sıkıntılar ve çözümleriyle ilgili çalışmalar yapıldığını söyledi.

Devletin yanı sıra özel eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin, psikolog ve fizyoterapistlerin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, merkezlerde üstün altyapı ve donanımla hizmet verildiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Eğitim çalışmaların önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, özel eğitim merkezi idareci ve eğitmenlerini tebrik etti.

Özel eğitim merkezi yetkilileri de Özel Eğitim Yasası’nın meclisten geçmesi için girişimlerde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’a teşekkür etti. Yürürlüğe giren yasayla birlikte büyük bir eksikliğin giderildiğini belirten yetkililer, yasanın çalışmalara güç kattığı ve çocuk hakları açısından da son derece önemli olduğunu vurguladı.

Ziyaretlerde ayrıca Armel Özel Eğitim Merkezi’nden Özel Eğitim Uzmanı Melodi Canova ve Elita Özel Eğitim Merkezi’nden Kurum Sorumlusu Elif Karaağaç Çoruhlu’ya Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde hazırlanan “Özel Gereksinimli Mutlu Çocuklar Ebeveyn El Kitabı” takdim edildi.