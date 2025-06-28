Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Tatil Evleri Yasa Tasarısı komiteden oybirliğiyle geçti.

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi dün, Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanarak, gündemindeki; Yukarı Girnede V/H XII.20E2+28E1 Blok F Parsel 388 İçerisinden Geçen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı, Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi, Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi, Mülkiyet Konusunda Yurttaşlarımıza Yönelik Sistematik Rum Saldırılarına Yönelik Karşı Karar Önerisi ve Tatil Evleri Yasa Tasarısı'nı sırasıyla görüştü.

Meclisten verilen bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, ilk önce “Yukarı Girnede V/H XII.20E2+28E1 Blok F Parsel 388 İçerisinden Geçen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nı ele alarak ikinci görüşmesini tamamladı. Ancak söz konusu Karar Tasarısının ivediliği bulunmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıda yapılacak.

Komite daha sonra, “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahipleri: UBP İskele Milletvekili Sayın Yasemi Öztürk, UBP Girne Milletvekili Sayın Hasan Küçük, UBP Lefkoşa Milletcekili Sayın Hasan Taçoy, CTP Girne Milletvekili Sayın Ongun Talat ve CTP Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı) (İVEDİ)”’ni ele aldı ve oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, üçüncü olarak “Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele alarak ikinci görüşmesini tamamladı. Söz konusu Yasa Önerisinin de ivediliği bulunmadığından üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıya kaldı.

Komite daha sonra, “Mülkiyet Konusunda Yurttaşlarımıza Yönelik Sistematik Rum Saldırılarına Yönelik Karşı Karar Önerisi”ni ele aldı. Bahse konu Karar Önerisi ile ilgili çalışmalara bir sonraki toplantıda devam edilecek.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi son olarak “Tatil Evleri Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Komite, söz konusu Yasa Tasarısını oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Toplantıya davetli olarak Başbakan Yardımcılığı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Başkanlığı, Toplumcu Demokrasi Partisi, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Biriği, Mağusa Konaklama Yerleri İnisiyatifi ve Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’nden yetkili ve temsilciler katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundular.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Resmiye Eroğlu Canaltay, YDP Milletvekili Talip Atalay ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner de katıldı.