Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü tarafından gerçekleştirilen mezuniyet törenine katıldı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, burada yaptığı konuşmada Ankara’nın Türk dünyasının başkenti olduğunu ifade ederek, "Ankara sağlam ise Kıbrıs Türkü'nün ve Türk dünyasının da her zaman sağlam olduğunu" söyledi.

Osmanlı’nın adadan çekilmesinin ardından Kıbrıs Türk halkının 96 yıl Anavatanının yeniden gelmesini beklediğini kaydeden Töre, 20 Temmuz'da bir şafak vaktinde Anavatana yeniden kavuştuklarını belirtti.

Bugün Türk ordusunun Kıbrıs adasından çıkmasını ve KKTC’nin son bulmasını isteyen çevrelerin de olduğuna dikkati çeken Töre, Birleşik Kıbrıs çalışmalarının defalarca denendiğini ama bir sonuç alınamadığının görüldüğünü söyledi.

Töre, “Bizim bir devletimiz var, güvenlik içerisinde yaşıyoruz. Adanın her bir köşesinde bilimsel faaliyetler yürüten üniversitelerimiz var.” dedi.

Gençleri her zaman birer bayrak olarak gördüklerini ifade eden Töre, bu bayrağın asla yere inmemesini istedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünü anımsatan Töre: “Bizim için en büyük Anavatan Türkiye’dir.” dedi.