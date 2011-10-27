Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.00 sıralarında denetim görevini yerine getirmek amacıyla toplandı.
Gündem dışı konuşmalarla başlayan Genel Kurul’da ilk sözü CTP Milletvekili Abbas Sınay aldı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.00 sıralarında denetim görevini yerine getirmek amacıyla toplandı.
Gündem dışı konuşmalarla başlayan Genel Kurul’da ilk sözü CTP Milletvekili Abbas Sınay aldı.
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