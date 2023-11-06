Yeşilköy İtfaiyesi'ne ait mevcut telefon hattı, arıza nedeniyle devre dışı kaldı. Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, arıza giderilinceye kadar 199 veya 0548 811 75 05 numaralı telefon hattı kullanılabilecek.
Yeşilköy İtfaiyesi telefon hattı devre dışı...
Yeşilköy İtfaiyesi'ne ait mevcut telefon hattı, arıza nedeniyle devre dışı kaldı.
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