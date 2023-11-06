Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı

Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı

Yeşilköy İtfaiyesi'ne ait mevcut telefon hattı, arıza nedeniyle devre dışı kaldı. Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, arıza giderilinceye kadar 199 veya 0548 811 75 05 numaralı telefon hattı kullanılabilecek.