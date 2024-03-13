Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün gündemindeki “Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Komite bugün saat 10.00’da toplanarak, tasarının madde madde görüşülmesine devam etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliğinden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.