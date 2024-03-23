Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurul Toplantısı (PAB) için İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Cumhuriyet Meclisi heyeti katılımcı ülkelerin temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meclisine mensup milletvekilleri bu kapsamda Azerbaycan ve Bahreyn heyet temsilcileri ile görüştü.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki KKTC heyetinde, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Milletvekili Asım Akansoy ve Demokrat Parti Genel Sekreteri Milletvekili Serhat Akpınar yer alırken KKTC’nin Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü de hazır bulundu.

Cumhuriyet Meclisi heyetinin bugün PAB Genel Kuruluna katılan bazı ülke temsilcileri ile bir araya gelmesi ve Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu Toplantısına katılması bekleniyor.