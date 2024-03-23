Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul temasları kapsamında Yeni Dünya Vakfı tarafından düzenlenen “Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de Gelecek Perspektifleri” adlı konferans verdi.

Vakfın Eyüp Sultan’daki merkezinde gerçekleşen konferansı KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut Göksu, Eyüp Sultan Kaymakamı ihsan Kara, Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü İrem Uygun, Kıbrıs gazileri ve öğrenciler izledi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Töre yaptığı konuşmada Kıbrıs’ta İngilizlerin iki askerİ üs kurmak istemesi üzerine Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın da adaya Türk askeri gelmesi için yoğun bir çaba verdiğini söyledi.

Töre, uzun pazarlıkların ardından Kıbrıs’a ilk olarak Türk Kuvvetleri Alayı’nın geldiğini bunun da kendilerine moral motivasyon verdiğini ifade etti.

Kıbrıslı Rumların adada hiçbir zaman rahat durmadığını belirten Başkan Töre, Rumların Kanlı Noel saldırılarını anımsatarak 1974’e kadar birçok Türk’ün katledildiğini ve halen bulunamayan kayıpları olduğunu kaydetti.

Başkan Töre, Rum – Yunan ikilisinin Erenköy’ü 9 Eylül’ün bir rövanşı olarak gördüğünü ancak 9 Ağustos 1964 yılında Türk jetlerinin Rum mevzilerini bombalayarak Erenköy’ün düşmesine izin vermediğini belirtti.

Töre, Kıbrıs Türk halkının 96 yıl boyunca Türk askerini beklediğini bundan sonra Türk askerinin adadan gitmesinin mümkün olmadığını, emperyalist güçlerin oyunlarına da gelmemek ve aldanmamak gerektiğini söyledi.

Gazze’de yaşananları da “soykırım” olarak niteleyen Töre, “BM, Gazze’de ateşkes bile yapamıyor, ölenler Müslüman ve Türk olduğu zaman sessiz kalıyorlar” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “15 Kasım 1983’te Cumhuriyet ilan edildi ama federasyon görüşmeleri de devam etti. Gelen bütün öneri ve planları Rumlar reddetti. Bu saatten sonra bizim devletimize sahip çıkıp yaşatmamamız gerekir. Bu topraklar bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir” diye konuştu

“Kıbrıs’ta barış olsun diye egemenliğimizden ve topraklarımızdan mı vazgeçeceğiz?” diyen Töre, KKTC’den vazgeçilmeyeceğini, milli devlete sahip çıkarak yola devam edileceğini, emanetlere asla leke sürülmeyeceğini ifade etti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını da değerlendiren Töre, Mavi Vatan ve Gök Vatan’da bulunan tüm zenginliklere de sahip çıkacaklarını söyledi.

Töre, Rusya’nın başkenti Moskova’da dün gerçekleşen terör saldırısını da lanetleyerek, ölenlere başsağlığı yaralılara şifa diledi.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti.

Öte yandan Başkan Töre Vakıf ziyareti çerçevesinde anı defterini de imzaladı.