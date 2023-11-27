AKPA heyetinde üye değişikliği yapıldı

Meclis Genel Kurulu devam ediyor (4)

Meclis Genel Kurulu’nda Toprak Ürünleri Kurumu'nun (TÜK) 2022 ve 2023 mali yıllarına ait bütçeleri onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi’nin AKPA heyetinde de üye değişikliğine gidildi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Özdemir Berova’nın bakan olmasıyla nedeniyle UBP Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun görevlendirilmesine ilişkin karar oylanarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ise 26 kabul 12 ret olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Ardından, TÜK 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmeye başlandı.

Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, tasarıya ilişkin raporu okudu. Canaltay, Toprak Ürünleri Kurumu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komitede, oy çokluğuyla kabul edildiğini kaydetti.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın tasarı üzerine söz alarak, bir stenograf şube amirine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre imzasıyla soruşturma açıldığını kamuoyu ile paylaştı.

“Bu çalışma barışı bozulmak üzeredir” diyen Barçın, çalışma barışını sağlamanın, sadece muhalefetin değil, hükümetin de görevi olduğunu söyledi.

KTAMS’ın konuyla ilgili eylem yaptığını hatırlatan Barçın, çalışanların sendikaya üye olma hakkı olduğuna vurgu yaptı. Soruşturma gerekçesini okuyan Barçın, böyle bir gerekçe olmayacağını kaydetti.

Demokrasi sorunu yaşandığını savunan Barçın, bütçe dönemi gibi hassas bir dönemde çalışanlara yapılan baskının son nokta olduğunu ifade ederek, soruşturmanın geri alınmasını talep etti.

Tasarının madde madde görüşülmesinin ardından, TÜK 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı da 26 kabul 11 ret oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.