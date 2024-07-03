Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü olağanüstü toplantısını tamamlamasının ardından yeniden olağanüstü toplanması için çağrı yapıldı.

Bugün 14.00 sıralarında toplanan ve 23.15’te sona eren Meclis Genel Kurulu, 2. olağanüstü birleşiminin ardından 23.30’da yeniden toplanacak.

3. olağanüstü toplantının gündeminde Vakıflar İdaresi 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya ilişkin Raporu; Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya ilişkin Raporu; Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Öneriye ilişkin Raporu; Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya ilişkin Raporu; Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi ve Hukuk, Siyasi İşleri ve Dışilişkiler Komitesinin Öneriye ilişkin Raporu ve Ek Raporu bulunuyor.