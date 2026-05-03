Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama gündemiyle toplanacak.

Genel Kurul'un saat 10.00’da başlaması beklenen yarınki toplantısının gündeminde 5 yasa tasarısı bulunuyor.

Özel gündemde, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım Kapsamında Kamu Okul ve Hastanelerinin Güçlendirilmesi veya Yeniden Yapılmasında Uygulanacak Yöntemler (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı var.

Genel Kurul’da görüşülecek diğer yasa tasarıları ise şöyle:

“Mahkemeler (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı, Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Birleştirilmiş Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi ile Güvenlik Kuvvetleri Yargıtayının Kuruluşu ve Yargılama Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı”

Genel Kurul’da ayrıca, Dijital Dünyada Çocuk Haklarına İlişkin Geçici ve Özel Komite raporu da ele alınacak.