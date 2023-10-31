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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim göreviyle toplandı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 12.05’te toplanan Genel Kurul’un gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları ve sorular yer alıyor.