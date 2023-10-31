Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim göreviyle toplandı.
Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 12.05’te toplanan Genel Kurul’un gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları ve sorular yer alıyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim göreviyle toplandı.
Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 12.05’te toplanan Genel Kurul’un gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları ve sorular yer alıyor.
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