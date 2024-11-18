CUMHURBAŞKANI  ERSİN  TATAR,  HÜKÜMET  VE MUHALEFETE  SORUMLULUK DÜŞTÜĞÜNÜN ALTINI ÇİZEREK  VURGULADI  :

 “MECLİS ÇALIŞMALI VE  ÇALIŞTIRILMALI”

CUMHURİYET MECLİSİN’DEKİ  KRİZ  SÜRERKEN  CUMHURBAŞKANI ERSİN  TATAR  ÜLKE VE DÜNYA  GÜNDEMİNE  DAİR  KIBRIS MANŞET’E ÖNEMLİ  AÇIKLAMALARDA  BULUNDU.

“HALK,  HÜKÜMET VE MUHALEFETTEN  SORUMLULUK VE HİZMET BEKLEMEKTE”

Yenierenköy-Dipkarpaz ana yolunda kaza Yenierenköy-Dipkarpaz ana yolunda kaza

CUMHURİYET MECLİSİ  BAŞKANLIK  SEÇİM SÜRECİNDE YAŞANANLARDAN  TÜM KESİMLERİN  DERSLER ÇIKARMASI  GEREKTİĞİNİ  BELİRTEN CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR,  KIBRIS TÜRKÜ’NÜN HÜKÜMET VE MUHALEFETTEN BEKLENTİSİNİN SORUMLULUK  VE HİZMET OLDUĞUNU HATIRLATARAK  TÜM KESİMLERE SAĞDUYU,  ORTAK AKIL VE SORUMLU  DAVRANMA  ÇAĞRISINI YİNELEDİ.

“MECLİS ÇALIŞMALI  VE ÇALIŞTIRILMALI”

ÜLKENİN ZOR ZAMANLARDAN  GEÇTİĞİNİ, 2025 YILININ DA BİR ÖNCEKİ YILDAN  DAHA İYİ OLACAĞINI  SÖYLEMENİN İYİMSER  BİR  YAKLAŞIM  OLACAĞINI İFADE  EDEN  TATAR, KIBRIS TÜRKÜ’NÜN HÜKÜMET VE MUHALEFETTEN  BEKLENTİSİNİN HİZMET, ORTAK AKIL,  SAĞDUYU VE SORUMLULUK  İLE MECLİSİN ÇALIŞMASI  VE ÇALIŞTIRILMASI  OLDUĞUNU  VURGULADI.

EKONOMİNİN İSTİKRARA KAVUŞTURULMASI YANINDA ÜLKE SORUNLARININ BİR AN ÖNCE  ÇÖZÜLMESİNE KATKI SAĞLAYACAK YASALARIN ÇALIŞILMASI  VE MECLİS’TEN  GEÇİRİLMESİNDE HÜKÜMET VE MUHALEFETE  DÜŞEN GÖREVİN KAOSTAN MEDET UMMAK YERİNE SORUMLULUK  İLE  HAREKET ETMEK  OLDUĞUNUN  ALTINI ÇİZDİ. 

“DOĞU AKDENİZ ATEŞTEN GÖMLEK”

ANAVATAN TÜRKİYE’NİN KIBRIS  POLİTİKASINDA ORTAYA  KOYDUĞU İRADE VE İKİ DEVLETLİ  ÇÖZÜM MODELİNİN STRATEJİK ÖNEMİNİN ATEŞ ÇEMBERİNDEKİ COĞRAFYAMIZDA YAŞANANLAR  DİKKATE  ALINDIĞINDA BİR KEZ DAHA  ORTAYA ÇIKTIĞINI VURGULAYAN  TATAR SÖZLERİNE ŞÖYLE  DEVAM  ETTİ :

“BÖLGE ATEŞTEN  GÖMLEK. GELECEĞE  HAZIRLANMALIYIZ. DOĞU AKDENİZ İSTİKRARSIZLIĞIN MERKEZİ. ULUSLARARASI TOPLUMDAN DEVLETİMİZE SAHİP ÇIKARAK, GELECEĞE DAİR POLİTİKALAR VE PROJELER ORTAYA KOYARAK SAYGI  GÖREBİLİRİZ, SON ZAMANLARDA YAŞANAN KISIR TARTIŞMALAR İLE DEĞİL.”

“BİRLİK  VE BERABERLİK GÜNDEN GÜNE AZALMAKTA, BUNUN OLASI OLUMSUZ SONUÇLARI İYİ DÜŞÜNÜLMELİ”

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ’NİN TMT RUHUNUN KALESİ VE DEVLETİN TEMİNATI  OLDUĞUNU HATIRLATAN CUMHURBAŞKANI  ERSİN  TATAR,  SİYASİ PARTİLER İÇERİSİNDEKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARININ DEMOKRASİNİN GEREĞİ OLDUĞUNU BELİRTEREK SON DÖNEMDE  PARTİ İÇERİSİNDE YAŞANAN TARTIŞMALARIN VE  BASINA YANSIYAN  SİYASİ KAVGALARIN BİRLİK  VE  BERABERLİĞİ AZALTTIĞINI  VE BUNUN OLASI  OLUMSUZ SONUÇLARININ  ÜLKE DEMOKRASİSİ VE DEVLETİN VARLIĞI AÇISINDAN İYİ DÜŞÜNÜLMESİ  GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ. ULUSAL BİRLİK PARTİSİ İÇERİSİNDE BİRLİK VE BERABERLİĞİN TESİS EDİLMESİNİ DE TEMENNİ EDEN TATAR, TÜM KESİMLERİ ORTAK AKIL VE SAĞDUYU İLE ÜLKE ÇIKARI ADINA SİYASET YAPMAYA DAVET EDEREK SÖZLERİNE SON VERDİ.

Editör: Mehmet Mehmet