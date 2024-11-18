CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR, HÜKÜMET VE MUHALEFETE SORUMLULUK DÜŞTÜĞÜNÜN ALTINI ÇİZEREK VURGULADI :
“MECLİS ÇALIŞMALI VE ÇALIŞTIRILMALI”
CUMHURİYET MECLİSİN’DEKİ KRİZ SÜRERKEN CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR ÜLKE VE DÜNYA GÜNDEMİNE DAİR KIBRIS MANŞET’E ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.
“HALK, HÜKÜMET VE MUHALEFETTEN SORUMLULUK VE HİZMET BEKLEMEKTE”
CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIK SEÇİM SÜRECİNDE YAŞANANLARDAN TÜM KESİMLERİN DERSLER ÇIKARMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEN CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR, KIBRIS TÜRKÜ’NÜN HÜKÜMET VE MUHALEFETTEN BEKLENTİSİNİN SORUMLULUK VE HİZMET OLDUĞUNU HATIRLATARAK TÜM KESİMLERE SAĞDUYU, ORTAK AKIL VE SORUMLU DAVRANMA ÇAĞRISINI YİNELEDİ.
“MECLİS ÇALIŞMALI VE ÇALIŞTIRILMALI”
ÜLKENİN ZOR ZAMANLARDAN GEÇTİĞİNİ, 2025 YILININ DA BİR ÖNCEKİ YILDAN DAHA İYİ OLACAĞINI SÖYLEMENİN İYİMSER BİR YAKLAŞIM OLACAĞINI İFADE EDEN TATAR, KIBRIS TÜRKÜ’NÜN HÜKÜMET VE MUHALEFETTEN BEKLENTİSİNİN HİZMET, ORTAK AKIL, SAĞDUYU VE SORUMLULUK İLE MECLİSİN ÇALIŞMASI VE ÇALIŞTIRILMASI OLDUĞUNU VURGULADI.
EKONOMİNİN İSTİKRARA KAVUŞTURULMASI YANINDA ÜLKE SORUNLARININ BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİNE KATKI SAĞLAYACAK YASALARIN ÇALIŞILMASI VE MECLİS’TEN GEÇİRİLMESİNDE HÜKÜMET VE MUHALEFETE DÜŞEN GÖREVİN KAOSTAN MEDET UMMAK YERİNE SORUMLULUK İLE HAREKET ETMEK OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİ.
“DOĞU AKDENİZ ATEŞTEN GÖMLEK”
ANAVATAN TÜRKİYE’NİN KIBRIS POLİTİKASINDA ORTAYA KOYDUĞU İRADE VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MODELİNİN STRATEJİK ÖNEMİNİN ATEŞ ÇEMBERİNDEKİ COĞRAFYAMIZDA YAŞANANLAR DİKKATE ALINDIĞINDA BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTIĞINI VURGULAYAN TATAR SÖZLERİNE ŞÖYLE DEVAM ETTİ :
“BÖLGE ATEŞTEN GÖMLEK. GELECEĞE HAZIRLANMALIYIZ. DOĞU AKDENİZ İSTİKRARSIZLIĞIN MERKEZİ. ULUSLARARASI TOPLUMDAN DEVLETİMİZE SAHİP ÇIKARAK, GELECEĞE DAİR POLİTİKALAR VE PROJELER ORTAYA KOYARAK SAYGI GÖREBİLİRİZ, SON ZAMANLARDA YAŞANAN KISIR TARTIŞMALAR İLE DEĞİL.”
“BİRLİK VE BERABERLİK GÜNDEN GÜNE AZALMAKTA, BUNUN OLASI OLUMSUZ SONUÇLARI İYİ DÜŞÜNÜLMELİ”
ULUSAL BİRLİK PARTİSİ’NİN TMT RUHUNUN KALESİ VE DEVLETİN TEMİNATI OLDUĞUNU HATIRLATAN CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR, SİYASİ PARTİLER İÇERİSİNDEKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARININ DEMOKRASİNİN GEREĞİ OLDUĞUNU BELİRTEREK SON DÖNEMDE PARTİ İÇERİSİNDE YAŞANAN TARTIŞMALARIN VE BASINA YANSIYAN SİYASİ KAVGALARIN BİRLİK VE BERABERLİĞİ AZALTTIĞINI VE BUNUN OLASI OLUMSUZ SONUÇLARININ ÜLKE DEMOKRASİSİ VE DEVLETİN VARLIĞI AÇISINDAN İYİ DÜŞÜNÜLMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ. ULUSAL BİRLİK PARTİSİ İÇERİSİNDE BİRLİK VE BERABERLİĞİN TESİS EDİLMESİNİ DE TEMENNİ EDEN TATAR, TÜM KESİMLERİ ORTAK AKIL VE SAĞDUYU İLE ÜLKE ÇIKARI ADINA SİYASET YAPMAYA DAVET EDEREK SÖZLERİNE SON VERDİ.