Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel himayelerinde ülkede bulunan Türkiye’nin Mardin ili Nusaybin İlçesi Çocuk Gelişim Merkezi’nden çocukları kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda yer alan kabulde çocuklara hitap eden Töre, KKTC’nin onların da vatanı olduğuna değinerek, tarihi ve yaşanılanları çok iyi bilmelerini istedi.

Kıbrıs Türklerinin Türk milletinin mensupları olduğuna işaret eden Töre, KKTC’nin şehitlerin ve gazilerin verdiği mücadele ile kurulduğunu söyledi.

Türkiye’nin kendilerinin Anavatanı olduğunu ifade eden Başkan Töre, Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” sözünde birleştiklerini kaydetti.

Vatanın daha ileriye gitmesi için herkesin mücadele verdiğini vurgulayan Töre, çocukların da bayrağına ve devletine sahip çıkarak, daha iyisini yapmak için çalışmasını diledi.

Töre, kabulde çocukların sorduğu soruları da yanıtladı.