Töre: “Eğitim kurumlarımızı yıpratmayalım”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Girne Amerikan Üniversitesini ziyaret etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Töre’yi, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İsmet Esenyel, Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umay Türkeş Günay karşıladı.

Töre, ziyarette yaptığı konuşmada, eğitim kurumlarının son derece önemli olduğunu, bilimselliğin dışına çıkarak diploma vermenin doğru olmadığını, suç işleyenlerin de hak ettikleri cezaları almaları gerektiğini söyledi.

“Sahte diploma” olayı sonrasında üniversiteler üzerinden KKTC’yi yıpratma çabalarını da doğru bulmadığını kaydeden Töre, “Bunu genellemeye çalışmak büyük bir hatadır.” ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile ilgili iddialar sonrasında yeniden bir yapılanmaya gidildiğini belirten Töre, YÖK ile yapılan iş birliği sayesinde bu tür olayların önüne geçileceğini kaydetti.

Girne Amerikan Üniversitesinin yapısı ve yurt dışı ağı ile örnek bir eğitim kurumu olduğunu dile getiren Töre, başarılarını takdirle izlediklerini, yaşanan sıkıntıların da aşılacağını söyledi.

Töre, üniversitelerin yönetimlerine büyük görev düştüğünü kaydederek, yeni dönemde paydaşların şeffaf ve daha çok iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar da yükseköğrenimde yaşanan sıkıntıları değerlendirme fırsatı verdiğinden dolayı Başkan Töre’ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.