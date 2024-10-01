Sunalp Derviş, yazılı açıklamasında, milli görüşlere tercüman olan, milli menfaatleri muhafaza ve müdafaa etmeyi asli görevi addeden Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıya davet edilmesinin “dikkatsizlik” ya da “milli görüşleri dikkate almama” olarak değerlendirdiğini söyledi.

Bunun bir ihmal olmasına ihtimal vermediğini kaydeden Derviş, Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda MDP’den de destek istediğini savundu.

Ülkedeki siyaset anlayışını “kokuşmuş” diye niteleyen Derviş, “Milliyetçi Demokrasi Partisi haricindeki geniş bir çevre ‘milliyetçilik’ avazlarında da kendini gösteriyor” ifadelerini kullandı.